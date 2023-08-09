Украина

Арис – Динамо: киевляне отправились на первый еврокубковый матч сезона – список футболистов.

Артем Довбик огорчил Стоичкова и получил одну из самых больших зарплат – украинцу поставили голевую планку в Жироне.

Михаил Мудрик сменил номер в Челси – культовый статус для украинца. Это не все новости для экс-лидера Шахтера. Забивной конкурент Мудрика серьезно травмировался, что дает Михаилу шанс ворваться в стартовый состав Челси на ближайшие месяцы.

Новичок УПЛ пожаловался на судейство в игре с Динамо, подготовив подбор ошибок арбитра.

Женская сборная Украины останется без тренера – победитель ЛЧ подтвердил уход.

Владислав Кочергин забил гол в Лиге чемпионов.

Трансферы

Шахтер официально подписал легионера из Италии – очередной новый футболист в рядах чемпионов Украины 2022/23.

Капитан СК Днепр-1 интересует два европейских клуба. Вице-чемпион УПЛ озвучил жесткое условие трансфера.

Заря определилась с будущим Русина – раньше форварда хотели клубы из Англии.

Украинский форвард перешел в клуб из России, шокировав циничным заявлением.

Тоттенхэм подписал защитника за 50 миллионов, который стал открытием Бундеслиги.

Другие главные события

Лига чемпионов: Кочергин снова забил за Ракув, Галатасарай и ПСВ устроили погромы, сказка Фарер продолжается – все результаты. Один матч с участием украинца перенесли из-за смерти фаната.

Колумбия и Франция вышли в 1/4 финала женского ЧМ-2023 – определились все пары.

Клуб АПЛ официально остался без тренера за три дня до старта чемпионата – экс-наставник Реала ушел в отставку.