Украина

Состоялись два поединка 3-го тура УПЛ. Ворскла спокойно победила Львов и стала лидером чемпионата, а Динамо одолело Зарю в Запорожье – видео голов и обзор матча. Обе команды не забили по одному пенальти, а игроки Динамо даже поссорились из-за 11-метрового.

Но для Динамо есть и неприятная новость. Денис Попов пропустит полгода из-за травмы колена. Защитник уже был прооперирован и начал реабилитацию.

Во Второй лиге очередную победу одержали львовские Карпаты. Но главная феерия была в другом матче, который завершился со счетом 11:0.

Тем временем назначение Сергея Реброва главным тренером сборной Украины оказалось под вопросом. Аль-Айн не хочет отпускать наставника, который имеет действующий контракт с клубом. Президент УАФ Андрей Павелко сохранил интригу, намекнув, что официальное назначение может отложиться.

Лионель Месси

Лионель Месси попрощался с Барселоной, которой отдал 17 лет карьеры. Аргентинец 8 августа провел специальную пресс-конференцию, на которой не смог сдержать слез. Легенда "сине-гранатовых" объяснил причины ухода, а президент Барсы Жоан Лапорта подтвердил, что новым клубом форварда станет ПСЖ.

Французский клуб уже подготовил контракт для нападающего, который передал отцу Месси для ознакомления и согласования. Ожидается, что в понедельник-вторник о переходе 6-кратного обладателя "Золотого мяча" объявят официально.

Интересно, что уже без Лионеля Барселона обыграла Ювентус в матче за Кубок Гампера. Героем встречи стал Мемфис Депай, который забил гол и ассистировал Мартину Брейтуэйту.

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