Главные новости футбола 8 апреля: звезды УПЛ упали в цене, коронавирус продолжает уничтожать экономику игры

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 8 апреля.

Украина

Первый вице-президент УАФ Олег Протасов озвучил схему завершения сезона в УПЛ. Наставник Зари Виктор Скрипник признался, сколько понадобится времени для подготовки игроков к возобновлению сезона.

Мирон Маркевич предостерег украинские клубы от европейского подхода к урезанию бюджета. Тем временем Цыганков подешевел на 4 млн евро, Тайсон на 2,5 млн – коронавирус продолжает обесценивать украинский футбол.

Пандемия коронавируса

Испанская Ла Лига может доиграть сезон в экзотическом месте. Менеджер клуба Серии А спрогнозировал шокирующее завершение сезона в АПЛ.

В свою очередь Нидерланды определились с датой восстановления сезона. Мадридский Реал Реал объявил о снижении зарплат игроков – звезда мадридцев категорически против.

Другие топ-события

Брестское Динамо "вынесло" Шахтер Вернидуба в Кубке Беларуси благодаря голу Нойка и ассисту Милевского – видео забитых мячей в "украинском" дерби.

Мадридский Реал готовит три трансферные бомбы – все крутится вокруг Райолы. Президент Барселоны Бартомеу хочет избавиться от всех "бунтовщиков" в ходе революции.