Главные новости футбола 8 апреля: звезды УПЛ упали в цене, коронавирус продолжает уничтожать экономику игры

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 8 апреля.
Украина
Первый вице-президент УАФ Олег Протасов озвучил схему завершения сезона в УПЛ. Наставник Зари Виктор Скрипник признался, сколько понадобится времени для подготовки игроков к возобновлению сезона.
Мирон Маркевич предостерег украинские клубы от европейского подхода к урезанию бюджета. Тем временем Цыганков подешевел на 4 млн евро, Тайсон на 2,5 млн – коронавирус продолжает обесценивать украинский футбол.
Пандемия коронавируса
Испанская Ла Лига может доиграть сезон в экзотическом месте. Менеджер клуба Серии А спрогнозировал шокирующее завершение сезона в АПЛ.
В свою очередь Нидерланды определились с датой восстановления сезона. Мадридский Реал Реал объявил о снижении зарплат игроков – звезда мадридцев категорически против.
Другие топ-события
Брестское Динамо "вынесло" Шахтер Вернидуба в Кубке Беларуси благодаря голу Нойка и ассисту Милевского – видео забитых мячей в "украинском" дерби.
Мадридский Реал готовит три трансферные бомбы – все крутится вокруг Райолы. Президент Барселоны Бартомеу хочет избавиться от всех "бунтовщиков" в ходе революции.