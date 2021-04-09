Еврокубки

Сыграны первые поединки 1/4 финала Лиги Европы. Славия вырвала ничью у Арсенала, Рома победила Аякс, а Манчестер Юнайтед разобрался с Гранадой.

Бавария потеряла еще двух лидеров на ответный матч с ПСЖ. Мюнхенцам необходимо забивать минимум 2 гола, ведь дома они уступили 2:3.

Украина

Тайсон покинет Шахтер 1 июля, утверждают СМИ. Бразилец вернется на родину на правах свободного агента. Другой игрок "горняков" – Анатолий Трубин – заинтересовал Милан. Между тем СМИ утверждают, что Шахтер может вернуть Паулу Фонсеку.

Сборная Украины, вероятно, не сможет принять Северную Ирландию в Киеве из-за замены газона на НСК Олимпийский. Поединок должен состояться 3 июня – за несколько дней до старта Евро-2020.

Мирча Луческу получил приятные новости из лазарета Динамо. Наставник "бело-синих" получит усиление на поединок против Шахтера.

Защитник Динамо получил предложение сменить гражданство – он был капитаном юношеской сборной Украины.

Кубок Украины: утверждены время и места проведения матчей 1/2 финала.

Мир

Килиан Мбаппе отказался подписывать новый контракт с ПСЖ. Форвард уже определился с клубом, где хотел бы продолжить карьеру.

Клопп вместо Зизу: товарищ Месси, который строил Суэцкий канал, запускает Мадрид 3.0 – сигнал для Роналду и еще двух звезд.