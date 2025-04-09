Главные новости футбола 8 апреля: Арсенал уничтожил Реал в матче ЛЧ, уникальный дубль и еще одна сенсация
Бавария проиграла Интеру. Арсенал разгромил Реал Мадрид. "Футбол 24" представляет дайджест топ-новостей за 8 апреля.
Украина
Украина сыграла вничью с Чехией в боевом матче и остается лидером группы женской Лиги наций.
Челси определился с судьбой Мудрика – клуб хочет избавиться от двух вингеров.
Президент Реала подставил Лунина, найдя замену – украинский кипер дебютировал за Жирону в триллере.
Шахтер против Динамо – УПЛ утвердила даты и время начала матчей 26-го тура.
Голкипер Оболони заинтересовал команду из топ-5 чемпионатов – журналист раскрыл детали потенциального трансфера.
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"От УАФ в Байер пришло письмо о его отзыве из сборной U-20": известны новые подробности ситуации вокруг Степанова.
Мир
Арсенал сокрушил Реал в первом четвертьфинале ЛЧ. Уникальное достижение полузащитника сборной Англии. Деклан Райс оформил шедевральный дубль со штрафных, став первым футболистом в истории, кому удалось это на стадии плей-офф. Мадрид также лишь во второй раз пропустил 11 ударов в створ ворот на таком позднем этапе. Ранее это был также английский клуб Ливерпуль.
Интер прибил Баварию после героического гола Мюллера в Лиге чемпионов – феерическая развязка с голами Фраттези и Мартинеса.
Винисиус планирует сменить команду после унижения от Анчелотти и Мбаппе – звезда Реала может пойти по пути Роналду.
Умер скаут, который открыл талант Роналду и Фигу – Криштиану отреагировал.
Экс-форвард Ливерпуля и сборной Англии зарабатывает 1400 евро – он играет за бывшую команду украинца.
Умер партнер Пеле по сборной Бразилии – он играл на ЧМ-1966 без перчаток.