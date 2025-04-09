Украина

Украина сыграла вничью с Чехией в боевом матче и остается лидером группы женской Лиги наций.

Челси определился с судьбой Мудрика – клуб хочет избавиться от двух вингеров.

Президент Реала подставил Лунина, найдя замену – украинский кипер дебютировал за Жирону в триллере.

Шахтер против Динамо – УПЛ утвердила даты и время начала матчей 26-го тура.

Голкипер Оболони заинтересовал команду из топ-5 чемпионатов – журналист раскрыл детали потенциального трансфера.

Полесье – Карпаты: экс-арбитр ФИФА вынес вердикт эпизода с неназначенным пенальти в пользу "львов".

"От УАФ в Байер пришло письмо о его отзыве из сборной U-20": известны новые подробности ситуации вокруг Степанова.

Мир

Арсенал сокрушил Реал в первом четвертьфинале ЛЧ. Уникальное достижение полузащитника сборной Англии. Деклан Райс оформил шедевральный дубль со штрафных, став первым футболистом в истории, кому удалось это на стадии плей-офф. Мадрид также лишь во второй раз пропустил 11 ударов в створ ворот на таком позднем этапе. Ранее это был также английский клуб Ливерпуль.

Интер прибил Баварию после героического гола Мюллера в Лиге чемпионов – феерическая развязка с голами Фраттези и Мартинеса.

Винисиус планирует сменить команду после унижения от Анчелотти и Мбаппе – звезда Реала может пойти по пути Роналду.

Умер скаут, который открыл талант Роналду и Фигу – Криштиану отреагировал.

Экс-форвард Ливерпуля и сборной Англии зарабатывает 1400 евро – он играет за бывшую команду украинца.

Умер партнер Пеле по сборной Бразилии – он играл на ЧМ-1966 без перчаток.