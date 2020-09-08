Лига наций

Сборная Италии победила Нидерланды и возглавила группу А1. Проиграл и другой соперник сборной Украины на Евро-2020 – все результаты понедельника в Лиге наций.

"Футбол 24" собрал реакцию соцсетей и СМИ, а также узнал мнение эксперта о разгроме сборной Украины в Испании. Как известно, поражение 0:4 стало самым крупным для "сине-желтых" под руководством Андрея Шевченко.

Украина

УПЛ перенесла матч Рух – Шахтер из-за вспышки коронавируса во львовской команде – заболели сразу 5 футболистов. Как известно, в первом туре тоже не состоялся один поединок – не сыграли Львов и Минай.

Заря подписала Александра Гладкого. Соглашение с опытным экс-форвардом сборной Украины рассчитано на один год. СК Днепр-1 вернул в Украину финалиста Лиги Европы.

Защитник Динамо Виталий Миколенко заинтересовал Манчестер Юнайтед. Правда? украинец пока не является приоритетным вариантом для "красных дьяволов".

Мир

Лионель Месси начал тренировки с Барселоной. Таким образом, нападающий официально завершил свой бойкот.

Скандал в сборной Англии – двое игроков исключены из национальной команды за нарушение карантина. Они привели в отель сборной девушек, с которыми познакомились накануне.

Килиан Мбаппе сдал положительный тест на коронавирус и пропустит поединок Франция – Хорватия.

Эвертон подписал Хамеса Родригеса – колумбиец официально завершил свой отрезок карьеры в мадридском Реале.