Главные новости футбола 7 сентября: УПЛ снова страдает из-за COVID-19, неудачи соперников Украины
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 7 сентября.
Лига наций
Сборная Италии победила Нидерланды и возглавила группу А1. Проиграл и другой соперник сборной Украины на Евро-2020 – все результаты понедельника в Лиге наций.
"Футбол 24" собрал реакцию соцсетей и СМИ, а также узнал мнение эксперта о разгроме сборной Украины в Испании. Как известно, поражение 0:4 стало самым крупным для "сине-желтых" под руководством Андрея Шевченко.
Украина
УПЛ перенесла матч Рух – Шахтер из-за вспышки коронавируса во львовской команде – заболели сразу 5 футболистов. Как известно, в первом туре тоже не состоялся один поединок – не сыграли Львов и Минай.
Заря подписала Александра Гладкого. Соглашение с опытным экс-форвардом сборной Украины рассчитано на один год. СК Днепр-1 вернул в Украину финалиста Лиги Европы.
Защитник Динамо Виталий Миколенко заинтересовал Манчестер Юнайтед. Правда? украинец пока не является приоритетным вариантом для "красных дьяволов".
Мир
Лионель Месси начал тренировки с Барселоной. Таким образом, нападающий официально завершил свой бойкот.
Скандал в сборной Англии – двое игроков исключены из национальной команды за нарушение карантина. Они привели в отель сборной девушек, с которыми познакомились накануне.
Килиан Мбаппе сдал положительный тест на коронавирус и пропустит поединок Франция – Хорватия.
Эвертон подписал Хамеса Родригеса – колумбиец официально завершил свой отрезок карьеры в мадридском Реале.