Главные новости футбола 7 сентября: Украина разгромила Литву, в АПЛ состоялась первая тренерская отставка сезона

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 7 сентября.

Квалификация Евро-2020

Украина разгромила Литву – блестящий матч отбора Евро-2020 укрепляет лидерство команды Шевченко.

Португалия удержала выездную победу над Сербией в перестрелке с шестью голами.

Франция разгромила Албанию, Англия уверенно обыграла Болгарию и возглавила турнирную таблицу группы А.

Турция вырвала трудную победу над Андоррой, Чехия неожиданно уступила Косово.

Украина

Карпаты в дебютном матче Санжара одержали победу над участником группового этапа Лиги Европы.

Зозуля помог Альбасете впервые победить на выезде в Сегунде 2019/20 – украинец стал героем матча.

Мир

В АПЛ состоялась первая тренерская отставка в нынешнем сезоне – Уотфорд уволил Грасию.

Юный рекордсмен Барселоны решил выступать за сборную Испании – Португалия еще продолжает бороться за африканца.

Самюэль Это'О объявил о завершении профессиональной карьеры.

Неймар голом спас сборную Бразилии от поражения в матче с Колумбией – форвард впервые за три месяца появился на поле.