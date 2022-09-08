"Футбол 24" представляет дайджест топ-событий за 7 сентября 2022 года. Лига чемпионов завершилась первым хет-триком, Швед, Мбаппе и Холанд получили еще одного конкурента в борьбе за лучшего бомбардира сезона.

Роберт Левандовски с мячом за хет-трик и наградой игрока матча Барселона – Виктория Пльзень

Лига чемпионов

ЛЧ: Барселона уничтожила Викторию с хет-триком Левандовски, Наполи унизил Ливерпуль, чудо-триумф Атлетико на 90+11. К Шведу, Мбаппе и Холанду, отличившимся дублем во вторник, присоединились Зелински и Ришарлисон с аналогичными достижениями.

Челси объявил об отставке Тухеля после позора в Лиге чемпионов на поле Динамо Загреб. Шевченко оказался среди кандидатов, которые могут возглавить лондонский клуб, считает германский журналист.

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Лига чемпионов: Аякс за тайм переехал Рейнджерс, Спортинг показательно нокаутировал Айнтрахт.

Трансферы

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Украина

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Динамо понесло потерю перед стартом в ЛЕ – вратаря снова постигла нетипичная травма.

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