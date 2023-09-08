"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 7 сентября.

Евро-2024

В квалификации к Евро-2024 стартовал пятый тур. Франция продолжила идеальный отбор победой над Ирландией, Нидерланды уничтожили Грецию, а Польша дублем Левандовски дожала Фареры. Финляндия обыграла сенсационный Казахстан, а Литва красиво спаслась в эмоциональном сражении с Черногорией.

Украина

Сидорчука предлагали трем бельгийским клубам, а источник указал реальную сумму трансфера из Динамо.

Кобин близок к ухода из Металлиста. Полкин не смог пробиться руководство Ассоциации европейских клубов.

Мир

Ливерпуль определил судьбу Салаха – "красным" предлагали 200 миллионов. Рауль может возглавить именитый испанский клуб – легенда Реала стал неожиданным фаворитом. Вертолет владельца Лестера разбился из-за неисправности – пятилетнее расследование завершено.