Украина

Бущан и Буяльский попали на радары топ-клубов – источник назвал претендентов на звезд Динамо, которые могут покинуть киевскую команду уже зимой.

Мирча Луческу не дал пресс-конференцию после поражения Динамо от Полесья – неожиданная причина.

Дефлимпийская сборная Украины стала чемпионом мира-2023.

Также в субботу состоялось три матча УПЛ. СК Днепр-1 с дебютным голом Филиппова одолел Верес – отмененный пенальти, курьезный автогол ипечаль по Вирту. Руслан Ротань не побеждает в УПЛ третий месяц – Александрия чудом удержала ничью с ЛНЗ. Колос не смог дожать Ворсклу – отменен эффектный гол, Исенко спасает Скрипника, продолжение негативной серии.

Топ-матчи дня

Милан дожал Дженоа после замены Руслана Малиновского. Оливье Жиру доигрывал в воротах вместо голкипера и сейвом спас лидерство "россонери" в Серии А.

Жирона вернулась на первое место в Ла Лиге – грубый старт, удаление и возможное ограбление Довбика. Правда, буквально через несколько часов Реал разгромил Осасуну и снова стал лидером Примеры – Джуд Беллингем оформил дубль.

Эвертон уничтожил Борнмут, идущий на дно АПЛ – Забарный привез гол и не забил в пустые ворота, Миколенко добил. Манчестер Юнайтед устроил победный камбэк в стиле финала ЛЧ-1999. Челси разгромил Бернли – Михаил Мудрик сыграл 15 минут.

Бенфика вырвала победу на 90+3 у последней команды Португалии. Анатолий Трубин снова не пропустил.

Сергей Сидорчук одержал первую победу в Бельгии. Экс-капитан Динамо стал худшим в команде, одолевшей предателя Украины

Мир

Манчестер Сити рискует потерять владельца, которого подозревают в связях с российскими олигархами.

Жуткий перелом в матче АПЛ – капитан Шеффилд Юнайтед получил ужасную травму на ровном месте.