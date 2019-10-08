Главные новости футбола 7 октября: Украина начала подготовку к Литве и Португалии, УПЛ назвала лучших в 10 туре

Украина готовится к Литве и Португалии / УАФ

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 7 октября.

Сборная Украины

Украина начала подготовку к матчам против Литвы и Португалии в рамках отбора на чемпионат Европы-2020. Игроки национальной команды прибыли в Харьков, где "сине-желтые" проведут подготовительный сбор. Андрей Шевченко уже провел первую тренировку сборной.

"Футбол 24" выяснил, что нужно сборной Украины для выхода на Евро-2020.

УПЛ

Артем Беседин – лучший игрок 10-го тура УПЛ благодаря дублю в ворота Колоса. Владимир Шаран признан лучшим тренером тура, в котором Александрия одолела Карпаты и продолжает борьбу за медали.

Футбольное сообщество в шоке от судейства в матче Колос – Динамо, который завершился разгромной победой киевлян (0:4).

Мир

Легенда Барселоны Виктор Вальдес покинул клуб, в котором работал главным тренером юношеской команды.

Эусебио Ди Франческо уволен с поста главного тренер Сампдории. Не обошлось без отставки и в Испании – Эспаньол сменил наставника.

"Футбол 24" выделил главные события европейского уикенда.