Франция – Украина

Франция разбомбила Украину в товарищеском матче – резерв Шевченко потерпел самое крупное поражение в истории сборной. Андрей Шевченко попытался найти позитив в сокрушительном поражении. Дидье Дешам скромно прокомментировал феерический разгром сборной Украины.

Жира в статусе капитана вышел на 100-й матч за "ле бле" и побил голевой рекорд Платини. Камавинга начал избиение Украины и стал самым молодым автором гола сборной Франции за более чем 100 лет. Последние гвозди в гроб забили Гризманн и Мбаппе.

Реал позаботится о Лунине – известна судьба инфицированных коронавирусом в сборной Украины. Тренерский штаб довызвал в национальную команду голкипера Зари.

Мир

Впереди у сборной Украины матчи Лиги наций против Германии и Испании. Наши будущие соперники также не победили в спаррингах. Бундестим устроила адскую перестрелку с Турцией перед выездом в Киев, а Йоахим Лев запугал "сине-желтых". "Фурия Роха" расписала ничью с Португалией и впервые с 2016-го ушла с поля без забитого мяча.

Оппоненты Украины на Евро-2020 выступили по-разному. Нидерланды неожиданно уступили Мексике в дебютном матче нового тренера, а Австрия вырвала победу у Греции. Италия оформила теннисный разгром Молдовы, Польша забила 5 голов финнам, Хорватия одолела Швейцарию.

Легендарный Паненка попал в больницу в тяжелом состоянии – чемпиону Европы диагностировали коронавирус. Бартомеу может стать третьим президентом в истории Барселоны, которому выскажут недоверие – процесс официально начат.

Украина

Мирча Луческу хотел подписать в Динамо главную звезду Румынии и удержал в Киеве забивного форварда, – агент раскрыла подробности. Карпаты попрощались с 13-ю игроками, Олимпик усилился игроком Лиона.

Директор УПЛ заразился коронавирусом. Коронавирус у Пятова и Степаненко: врач Шахтера объяснил, почему игроки пропустили плановое тестирование команды. Мариуполь оформил полноценный трансфер голкипера Шахтера.