Украина

Стартовал 6-й тур УПЛ. Металлист обыграл Верес в Ровно, а Колос и Ингулец не определили сильнейшего. В Первой Лиге Карпаты проиграли битву лидеров, после чего Андрей Тлумак сорвался на арбитра.

Будущее Луческу: румынские СМИ озвучили полярные перспективы тренера в Динамо после исторического фиаско. Интересно, что сам тренер еще раньше сообщил игрокам о своем уходе, но позже передумал.

Динамо в огне – конфликт игроков, что по отставке Луческу, 3 проблемные позиции и кто покинет команду первым.

Украина обыграла Косово, продемонстрировав чудеса нереализации – волевая победа в матче отбора на ЧМ-2024 по футзалу.

Наши за рубежом

Андрей Ярмоленко забил свой второй гол в составе Аль-Айна и принес команде Реброва победу в матче чемпионата ОАЭ.

Конец серии Андрея Лунина в основе Реала: Анчелотти сообщил, когда вернется Куртуа, пропустивший два матча из-за травмы.

Воспитанник Динамо роскошно дебютировал в Индии – дубль за 10 минут после выхода на замену.

Мир

Таблица коэффициентов УЕФА: СК Днепр-1 подарил Украине мизер, конкуренты стараются.

Барселона и Атлетико закрыли трансфер Гризманна за смешную сумму.

Смерть фаната, ребенок ослеп, полицейские стреляли по журналистам – страшная трагедия на матче чемпионата Аргентины.