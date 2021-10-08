Главные новости футбола 7 октября: Франция красиво вышла в финал ЛН, статусное назначения Монзуль, шейхи купили клуб АПЛ
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 7 октября.
Сборная Украины
Национальная команда прибыла в Финляндию на матч отбора к ЧМ-2022 в полном составе, а перед тем творчески провела тренировку. Украина спровоцировала аншлаг: домашний поединок Финляндии посетит рекордное с 2013 года количество болельщиков.
Важный матч Украины и Финляндии будет обслуживать испанская бригада арбитров. Екатерина Монзуль получила назначение на матч отбора ЧМ-2022 – украинским судьям доверили поединок финалиста Евро-2020.
Что нужно сборной Украины для путевки в плей-офф отбора на чемпионат мира: все расклады перед решающим этапом. Украина в октябре: Загребская трагедия, подвиг-2000, чудо с Англией – как сборная проводит второй месяц осени.
Наш футбол
Металлист спас ничью с Горняк-Спортом – чудо-гол в стиле Месси помог остановить триумфальное шествие харьковчан. Заря близка к потере главного актива – Динамо и Шахтер могут воспользоваться ситуацией.
Хавбек СК Днепр-1 и новичок Шахтера оказались в топ-60 талантов мира. Динамо получило серьезный штраф из-за столкновений болельщиков и стюардов НСК Олимпийского на матче с Вересом.
Команда свободных агентов 2021 – они забивали за сборную Украины, Динамо, Шахтер, покоряли ЛЧ, отказывались от России.
Европа
Франция вышла в финал Лиги наций, вырвав победу над Бельгией. Матч подарил пять голов и фантастическую развязку. В решающем матче за титул французы сыграют с испанцами.
Ньюкасл официально завершил свою продажу арабским шейхам. ПСЖ готовит контракт для Мбаппе с удвоенной зарплатой.