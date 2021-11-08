Новая работа Шевы

Андрей Шевченко нашел новое место работы после ухода из сборной Украины. Он попробует себя в клубном футболе. Шевченко стал главным тренером Дженоа. Малдера не пойдет в Геную, но в штаб украинца сватают другого экс-тренера "сине-желтых". Шева отреагировал на свое назначение в клуб Серии А. Ему поставили очень амбициозную задачу.

Украина

Завершился 14-й тур Премьер-лиги. Шахтер победил Колос и забрал у Динамо лидерство чемпионата. В матче был жуткий фол с неоднозначным решением арбитра. Легионер "горняков" сообщил, что покидает клуб. А Колос снова остался без тренера и скоро может подписать Григорчука.

Заря уверенно переиграла Верес благодаря хет-трику Шахаба и поднялась на третье место УПЛ. Десна обыграла Львов благодаря шедевру Калитвинцева, а СК Днепр-1 в большинстве победил Ингулец усилиями Довбика. Динамо проявляет интерес к вингеру Боку Хуниорсу.

Европа

Вест Хэм нанес Ливерпулю первое поражение в сезоне и вышел на 3 место АПЛ. Команда Ярмоленко круто использовала свои козыри и превратилась в реального претендента в Лигу чемпионов. Арсенал обыграл Уотфорд и вплотную приблизился к топ-4, а Тоттенхэм сыграл вничью с Эвертоном в матче-возвращении Конте.

Миланское дерби завершилось вничью и подарило хорошие новости сборной Украины. Интер ровнее провел поединок, нашел слабые места соперника, но победить не сумел. Милан благодаря этому результату сохранил солидный гандикап перед конкурентами, однако упустил шанс обойти Наполи, который не переиграл Верону.