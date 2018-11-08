Главные новости футбола 7 ноября: Шахтер уничтожен Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед вырвал победу над Ювентусом

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 7 ноября.

Лига чемпионов

Английский Манчестер Сити в пух и прах разбомбил Шахтер в поединке группы F – видео голов и обзор матча.

Еще один топ-клуб АПЛ – Манчестер Юнайтед – в волевом стиле одолел Ювентус на его поле. На шедевральный гол Роналду манкунианцы ответили мячом Маты, а также голом Алекса Сандро в собственные ворота – видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Также мадридский Реал уничтожил Викторию, а мюнхенская Бавария победила АЕК Чигринского. Кроме того, Хоффенхайм вдесятером сумел вырвать ничью у Лиона в матче соперников Шахтера по группе.

Лига Европы

Французский Ренн обнародовал список игроков, которые готовятся к матчу с киевским Динамо. А тренер "красно-черных" Сабри Лямуши отметил, что его подопечным тяжело играть с такой опытной командой как "бело-синие".

Динамо не поможет Йосип Пиварич, выбывший на 10 дней, но он уже восстанавливается от повреждения – предматчевая пресс-конференция Александра Хацкевича.

Главный тренер полтавской Ворсклы Василий Сачко рассказал о задачах команды в турнире. Капитан полтавчан Владимир Чеснаков прокомментировал подготовку к матчу против Карабаха.

Другие топ-события

ФИФА сообщила, что участники европейской Суперлиги могут получить запрет на участие в чемпионатах мира.

Немецкий Шальке нацелился на форварда Лилля Пепе – будущее украинца Евгения Коноплянки в клубе теперь под вопросом.

Антонио Конте собирается подать в суд на Челси, а Football Leaks обнародовали невероятные подробности трансфера Мбаппе в ПСЖ летом прошлого года.