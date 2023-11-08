Главные новости футбола 7 ноября: Шахтер прибил Барселону, первые команды в плей-офф Лиги чемпионов
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 7 ноября.
Триумф Шахтера
Шахтер шокировал Барселону в Лиге чемпионов. "Горняки" выиграли благодаря голу Сикана, который скопировал Беллингема. "Спортивное самоубийство": испанские СМИ разнесли Барсу и похвалили Шахтер после сенсации.
Новый наставник Шахтера прокомментировал большой успех, а Хави заявил о кризисе и заслуженном фиаско. УЕФА назвал Судакова лучшим игроком матча. Порту победил Антверпен и опередил Шахтер.
Лига чемпионов
Милан впервые забил в Лиге чемпионов и сразу победил ПСЖ. Боруссия Д переиграла Ньюкасл во второй раз подряд и вышла на первое место в группе смерти.
Манчестер Сити и РБ Лейпциг стали первыми участниками плей-офф Лига чемпионов. Атлетико с дублями Гризманна и Мораты в большинстве разгромил Селтик.
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