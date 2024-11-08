Сборная Украины теряет одну из главных звезд. Мудрик приложил руку к 8:0 в матче Лиги конференций. Ференцварош разбил Динамо. "Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 7 ноября.

Украина

Ференцварош уничтожил Динамо в матче ЛЕ. Быстрая красная и две перекладины убили надежду, старый знакомый, подозрительно похожий на Роберто Фирмино, забил финальный гвоздь.

Сборная Украины узнала соперниц в женской Лиге наций 2025 – результаты жеребьевки.

Ультрас Динамо погиб на войне с Россией во время выполнения боевого задания.

Мудрик забил шедевральный гол в Лиге конференций, заставив хвататься за голову. Челси наколотил 6 голов за тайм.

Рома в фирменном стиле оконфузилась в ЛЕ – Довбик вышел на замену, но лучше не стало.

Сборная Украины понесла первую весомую потерю перед решающими матчами Лиги наций – без Цыганкова таки.

Динамо узнало соперника на финал Пути чемпионов в Юношеской лиге УЕФА. Есть еще еврокубковый турнир, где киевская команда показывает не такие безвольные результаты.

Умер бывший игрок Динамо и Шахтера.

Мир

Лига конференций: Мудрик помог Челси оформить исторический разгром, Фиорентина проиграла на Кипре.

"Бездушная команда": римская пресса поставила Роме "диагноз" – Довбик получил оценку за матч с Унионом.

МЮ одержал первую победу в Лиге Европы, Лацио возглавил турнирную таблицу, Соперник Динамо сенсационно отобрал очки у Андерлехта.

Лига конференций: Легия сокрушила Динамо М и унизила Лукашенко, ужас Полесья снова +3, победы фаворитов.

Реал Сосьедад сенсационно проиграл сопернику Динамо, Моуринью и Ко опозорились с АЗ, Аякс выбился в лидеры Лиги Европы.

ЛЕ: Тоттенхэм пострадал от Осимхена, команда Йовичевича пропустила два мяча за 40 секунд.