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Главные новости футбола 7 ноября: Динамо и Александрия взяли очки в Лиге Европы, Вернидуб нашел новый клуб

07:00 293 Читати українською
Главные новости футбола 7 ноября: Динамо и Александрия взяли очки в Лиге Европы, Вернидуб нашел новый клуб
Динамо сыграло вничью с Копенгагеном

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 7 ноября.

Камбэки Динамо и Александрии

Динамо сыграло вничью с Копенгагеном в Лиге Европы. Киевляне пропустили уже в дебюте, после чего Виктор Цыганков не забил пенальти. Впрочем, во втором тайме "бело-синие" все же сравняли счет – видео голов и обзор матча. Динамо и Копенгаген продолжают занимать первые 2 места в группе, набрав по 6 очков.

Александрия спаслась в поединке против Сент-Этьена. Команда Владимира Шарана уступала 0:2, но смогла отыграться на последних минутах – видеообзор подвига александрийцев, которые все еще сохраняют шансы на выход из группы.

К слову, накануне поединка произошла массовая драка в центре Львова с участием украинских и французских болельщиков.

Еврокубки

Роман Яремчук забил блестящий гол за Гент и помог своей команде победить Вольфсбург. Бельгийцы стали лидером группы.

Ференцварош Сергея Реброва не сумел победить ЦСКА, а Селтик Марьяна Шведа обыграл Лацио и вышел в плей-офф. Также выход из группы оформили Севилья и Манчестер Юнайтед.

"Футбол 24" собрал реакцию соцсетей, СМИ и узнал мнение эксперта о чудо-камбэке Шахтера в матче ЛЧ против Динамо Загреб.

Другие главные события

Юрий Вернидуб возглавил Шахтер – правда, солигорский. Экс-наставник Зари уже представлен в статусе главного тренера, но еще не будет руководить командой в ближайшем матче.

УПЛ назвала лучших игрока и тренера по итогам октября.

Владимир Шепелев сможет сыграть в матче Шахтер – Динамо. Соответствующее решение принял КДК УАФ.

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Ребров после ничьей с ЦСКА отказался оценивать шансы Ференцвароша на выход в плей-офф Лиги Европы
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