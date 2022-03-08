Легионеры УПЛ

ФИФА официально приостановила контракты иностранных игроков и тренеров с украинскими клубами. До конца сезона легионеры смогут свободно играть где угодно, после чего вернутся в Украину.

Палмейрас ведет переговоры с Шахтером по трансферу Фернандо. А вот переход Нереса в Сан-Паулу на грани срыва – бразильцы выдвинули звезде "горняков" серьезное условие.

Витиньо хочет покинуть Динамо – есть вариант с родным клубом. Кендзера может перейти в Лех – экс-клуб динамовца впечатляюще поддержал Украину на глазах игрока.

Поддержка Украины

Левандовски расторг контракт со спонсором, который помогает России в войне с Украиной, хотя пришлось платить компенсацию. АПЛ прекратит трансляции в России, Бундеслига также думает о выходе из страны-агрессора. Правда, ФИФА до сих пор не дисквалифицировала Россию из отбора на ЧМ-2022 – матч с Польшей может состояться.

Наши за границей

Тоттенхэм разгромил Эвертон, а Виталий Миколенко вышел, когда спасать было нечего. Руслан Малиновский претендует на звание лучшего игрока Аталанты в феврале. Александр Зубков с флагом Украины сорвал овации фанатов Ференцвароша на виду у российского тренера.