Главные новости футбола 7 марта: Динамо уступило Челси в Лиге Европы, Рома уволила главного тренера

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 7 марта.

Лига Европы

Динамо уступило Челси в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор разгрома. В первом тайме киевляне не получили заслуженный пенальти, когда мяч попал в руку Алонсо. Однако в целом вице-чемпион Украины не имел шансов зацепиться за приемлемый результат – долгое время спасал Бойко, но Виллиан все же установил рекорд.

Бразилец после игры признался, что ему нравится играть против Динамо еще со времен выступлений за Шахтер. Другой герой встречи Педро считает, что впереди тяжелые 90 минут в Киеве. Александр Хацкевич уверяет, что его команда показала футбол, достойный европейского уровня. Маурицио Сарри ожидает, что вторая игра пройдет по схожему сценарию.

Зенит с Ракицким потерпел историческое фиаско от Вильярреала – не обошлось без фейла экс-лидера Шахтера. Арсенал сенсационно уступил Ренну – лондонцы в меньшинстве сыграли второй тайм. Анйтрахт и Интер голов не забивали, но матч запомнился роскошным перфомансом немецких болельщиков. Наполи разгромил Зальцбург, Валенсия обыграла российский Краснодар.

Эхо Лиги чемпионов

Кошмар, проклятие, унижение, или Почему Неймар и Мбаппе могут убежать в Мадрид: реакция мировых СМИ на сенсационный выход Манчестер Юнайтед в четвертьфинал Лиги чемпионов после дуэли с ПСЖ. Сульшер уверен, что "дьяволы" могут пройти весь турнирный путь. Неймар обругал арбитра в соцсетях и рискует получить дисквалификацию.

VAR решил судьбу двух матчей 1/8 финала Лиги чемпионов – видео противоречивых эпизодов. Больше всего пострадала Рома, которую защищала итальянская пресса. Однако Эусебио Ди Франческо это не спасло – римский клуб объявил об увольнении главного тренера. Уже определился главный претендент на должность. В то же время Икер Касильяс установил рекорд по победам в Лиге чемпионов – позади даже Роналду.

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Фанаты Реала назвали главного виновника в проваленному сезоне – неожиданный выбор. Королевский клуб начал переговоры с Моуринью – назначение может состояться на этой неделе. "Сливочные" на месяц потеряли Васкеса и Карвахаля из-за травм. Рамос пригрозил Пересу покинуть Реал: "Ты мне платишь, и я ухожу".

Месси официально возвращается в сборную Аргентины.