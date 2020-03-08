Главные новости футбола 7 марта: Динамо скандальной победой вернулось в зону ЛЧ, успехи Барселоны, Ливерпуля и БД

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 7 марта.

Украина

Динамо в скандальном матче обыграло Александрию и вернулось на второе место УПЛ: Миколенко делает 2 гола, Шабанов с рекордом, а судья в огне. Алексей Михайличенко назвал ключевые моменты победного поединка и поддержал дисквалифицированного Беседина. Владимир Шаран пожаловался, что судейство повлияло на результат.

Десна победила Зарю в битве за медали – Екатерина Монзуль показала две противоречивые красные карточки после вмешательства VAR. Виктор Скрипник объяснил, как поражение может помочь его команде. Ворскла минимально переиграла Олимпик – дончане потерпели седьмое поражение в УПЛ подряд.

Европа

Ливерпуль обновил собственный рекорд чемпионатов Англии по домашним победам, одолев в тяжелом матче Борнмут. Салах превзошел достижение Торреса и еще 2 легенд Ливерпуля и повторил невероятный рекорд Оуэна. Тоттенхэм вырвал ничью у Бернли, а вот Арсенал одолел Вест Хэм.

Барселона одержала сложную победу над Реал Сосьедадом – каталонцы вернули лидерство в Ла Лиге благодаря голу Месси. Атлетико расписал результативную ничью с Севильей. Милан объявил об увольнении Бобана – легенда "россонери" публично критиковал руководство.

Дортмунд обыграл Гладбах и выпрыгнул на второе место Бундеслиги – появление Санчо решило судьбу равного дерби Боруссий. Вольфсбург перед игрой с Шахтером сдержал одного из лидеров Бундеслиги – экс-динамовец мог стать героем. Байер разбил Айнтрахт, а Шальке не переиграл Хоффенхайм.

Наши за границей

Андрей Лунин и фантастический гол на премию Пушкаша помогли Овьедо выиграть матч за жизнь – украинец с заявкой на Реал. Альбасете с Романом Зозулей сыграл вничью против Жироны – наш форвард не забивает уже 15 матчей подряд.

Александр Зинченко пропустит дерби против Манчестер Юнайтед – пессимистический прогноз британских СМИ. Роман Яремчук вернется позже, чем ожидалось – восстановление форварда сборной Украины затягивается.

Роман Безус и Эдуард Соболь оформили ассисты и остались лидерами бельгийской лиги, Игорь Пластун спровоцировал позорное поражение Гента. Иван Петряк отметился голом и организовал еще один, поспособствовав разгромной победе Фехервара.