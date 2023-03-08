Лига чемпионов

Челси взял реванш у дортмундской Борусии и вышел в четвертьфинал Лига чемпионов. Матч дал ужасные сигналы для Михаила Мудрика, отсидевшего весь вечер в запасе. Бенфика уничтожила Брюгге и вышла в 1/4 Лиги чемпионов, а Роман Яремчук провел слабые 62 минуты против бывшего клуба.

Сегодня состоятся еще два матча 1/8 финала. Бавария принимает ПСЖ, а Милан едет в гости к Тоттенхэму. Анонсы в скором времени появятся на сайте.

Сборная Украины

Технический спонсор сборной Украины дал абсурдное объяснение о сотрудничестве с Зенитом. Сергей Ребров пролил свет на возможность работы в сборной Украины. Ярмоленко даже в Динамо зарабатывал больше – известно, сколько Аль-Айн платит капитану. Сборная Украины U-17 разбила Кипр в элит-раунде отбора к Евро-2023.

Трансферы Реала

Андрею Лунину и еще 5 игрокам указывают на дверь – Перес запланировал масштабную перестройку в Реале. Мадрид неожиданно меняет мнение относительно Модрича. Реал вербует юную звезду Бундеслиги через отца.