Украина

Александрия остановила Шахтер в матче УПЛ – воспитанник дончан творил чудеса, а динамовцы организовали супергол. Днепр-1 дожал Черноморец и таким образом сократил отставание от "горняков". Матч подарил шедевр супербомбардира, цирк с пенальти, подвиг голкипера и безумный фейр-плей Довбика.

Металлист минимально одолел Львов, прервав 17-матчевую серию без побед. Кривбасс официально объявил о трансфере результативного бомбардира сборной Нигера.

Наши за границей

Арсенал одержал тяжелую победу над Ньюкаслом и остается в чемпионской гонке, а репутацию Александра Зинченко спасли штанги. Владислав Кочергин стал чемпионом Польши.

Лэмпард придумал план и оценил Михаила Мудрика – украинца сравнили с суперзвездой АПЛ. Эдуард Соболь не смог завершить матч чемпионата Франции – защитника пришлось менять после удара локтем в голову.

Европа

Боруссия Д уничтожила Вольфсбург, забив шесть голов, и сохранила чемпионскую интригу в Германии. Ювентус обыграл Аталанту благодаря голу дебютанта – туринцы поднялись на 2 место, сделав заявку на ЛЧ. МЮ из-за фейла Де Хеа и беззубой атако проиграл Вест Хэму.

ПСЖ сенсационно развернул ситуацию с Месси – отстраненной звезде предлагают роскошный контракт. Перес определил будущее Анчелотти после победы Реала в Кубке Испании.