Главные новости футбола 7 мая: Лунин дебютирует за Реал, Абрамович продал Челси, новые соперники сборной Украины
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 7 мая.
Украина
Андрей Лунин наконец-то дебютирует за Реал в чемпионате Испании. Карло Анчелотти сделал исключение для украинца перед дерби Мадрида из Атлетико.
Сборная Украины завершает переговоры с двумя спарринг-партнерами – среди них клуб Серии А.
Топ-матчи дня
Челси на последних секундах упустил победу, а Манчестер Юнайтед был разгромлен Брайтоном.
Ливерпуль расписал ничью с Тоттенхэмом, рискуя потерять шансы на золото АПЛ – Арсенал и Ман Сити могут уйти в отрыв. Если подопечные Гвардиолы одолеют в воскресенье Ньюкасл, то оторвутся от Ливерпуля на 3 очка за 3 тура до финиша чемпионата.
Барселона гарантировала себе место в Лиге чемпионов благодаря победе над Бетисом. Решающий гол забил Жорди Альба за несколько секунд до финального свистка.
Порту стал чемпионом Португалии, вырвав победу над Бенфикой – два сантиметра отобрали гол у Яремчука и Ко.
Шальке вернулся в Бундеслигу, а во Франции определился обладатель Кубка.
Мир
Роман Абрамович официально продал Челси. Все бумаги уже подписаны, а до конца мая соглашение должно утвердить правительство Великобритании.
Определились все участники плей-офф Чемпионшипа – последний шанс попасть в самую богатую лигу мира.
Роналду и Джорджина огласили имя новорожденной дочери.