Украина

Андрей Лунин наконец-то дебютирует за Реал в чемпионате Испании. Карло Анчелотти сделал исключение для украинца перед дерби Мадрида из Атлетико.

Сборная Украины завершает переговоры с двумя спарринг-партнерами – среди них клуб Серии А.

Топ-матчи дня

Челси на последних секундах упустил победу, а Манчестер Юнайтед был разгромлен Брайтоном.

Ливерпуль расписал ничью с Тоттенхэмом, рискуя потерять шансы на золото АПЛ – Арсенал и Ман Сити могут уйти в отрыв. Если подопечные Гвардиолы одолеют в воскресенье Ньюкасл, то оторвутся от Ливерпуля на 3 очка за 3 тура до финиша чемпионата.

Барселона гарантировала себе место в Лиге чемпионов благодаря победе над Бетисом. Решающий гол забил Жорди Альба за несколько секунд до финального свистка.

Порту стал чемпионом Португалии, вырвав победу над Бенфикой – два сантиметра отобрали гол у Яремчука и Ко.

Шальке вернулся в Бундеслигу, а во Франции определился обладатель Кубка.

Мир

Роман Абрамович официально продал Челси. Все бумаги уже подписаны, а до конца мая соглашение должно утвердить правительство Великобритании.

Определились все участники плей-офф Чемпионшипа – последний шанс попасть в самую богатую лигу мира.

Роналду и Джорджина огласили имя новорожденной дочери.