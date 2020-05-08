Главные новости футбола 7 мая: коронавирус косит Серию А, Бавария взяла в тренеры очередную легенду

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 7 мая.

Европа

Игроки Барселоны сдали тесты на коронавирус – известны результаты. Нидерланды определили дату начала нового сезона – болельщиков ждут печальные новости. АПЛ хочет запретить командные празднования, обмен футболками и плевки после возобновления сезона.

Бундеслига возвращается – определилось расписание матчей первого тура после карантина с большим дерби. Мирослав Клозе официально стал тренером Баварии. Конте хочет видеть Алабу в Интере – Барселона и Реал в конкурентах. Звезда ПСЖ рассекретил планы Неймара на будущее.

Коронавирус снова атакует Серию А. Фиорентина объявила о 6 новых случаях заражения COVID-19. В Сампдории три игрока снова заболели, причем один из них только что выздоровел.

Ностальгия

Валерий Лобановский провел свой последний матч 18 лет назад – смотрите архивное видео. "Глаза закрыты, голову забросил": трагический матч Мэтра, последняя замена и будущий капитан Динамо в роли болбоя – мы подготовили подробную историю о том дне.

10 ужасных поражений Барселоны в Европе: Шева, Метц и Кельн били каталонцев до того, как это стало мейнстримом. Величайший камбэк Энфилда: год назад Ливерпуль уничтожил Барселону в Лиге чемпионов после 0:3 – вспоминаем героизм Клоппа.

Зинедин Зидан 14 лет назад последний раз сыграл на Сантьяго Бернабеу и попрощался с фанатами Реала. "Где Динамо, где?": 11 лет назад Шахтер одержал историческую победу над киевлянами.

Другое

Андрей Шевченко признался, почему в свое время решил покинуть Милан. Валентин Белькевич стал лучшим белорусским игроком в истории – динамовец обошел экс-звезду Барселоны.

"Динамо деградирует с момента ухода Реброва": Денис Босянок рассказал о Бердыеве "из музея", цели для Малиновского и беде Петракова.

Цитаишвили сообщил, когда покинет Динамо – талант киевлян хочет взять пример со звезды сборной Украины. Почему Георгий получает мало игровой практики в Динамо – виновник найден.