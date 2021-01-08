Украина

Динамо определилось относительно будущего Мохаммеда Кадири. Киевляне не смогли согласовать контракт с Абадой, которого уже называли новичком клуба – израильские СМИ назвали причину. Сам футболист признался, что ему сделали хорошую рекламу. Динамо выпустит собственную криптовалюту.

Лилль стал очередным претендентом на защитника Ворсклы. Заря объявила о трех случаях коронавируса в команде. Мариуполь отправился на сбор в Турцию – в обойме Маркевича 24 футболиста.

Европа

Манчестер Юнайтед официально усилился форвардом Аталанты – 40 миллионов за парня, не сыгравшего ни одного полного матча во взрослом футболе. А вот Ливерпуль передумал выходить на рынок зимой. Арсенал взял космический кредит для борьбы с последствиями пандемии.

Диего Симеоне может возглавить сборную Аргентины. Маурисио Почеттино встретится с руководством ПСЖ насчет трансферов – определился первый кандидат на выход. Бензема предстанет перед судом. Матч Астон Виллы и Ливерпуля под угрозой срыва – в лагере одного из соперников вспышка COVID-19.

Наши за границей

Александр Зинченко сыграл революционную роль и уничтожил звезду МЮ: Гвардиола, английские СМИ и фанаты поражены украинцем в манкунианском дерби. Руслан Малиновский может оказаться в Брюгге – тренер заинтересован в возобновлении сотрудничества с хавбеком Аталанты.