Украина разгромила Кипр в новой форме перед Евро-2020 / УАФ

Сборная Украины

Украина разгромила Кипр в последнем матче перед чемпионатом Европы (4:0). Дубль оформил Андрей Ярмоленко, а по разу отличились Зинченко и Яремчук – видео голов и обзор матча на харьковском ОСК Металлист.

Тем временем УЕФА отреагировал на претензии России касательно новой формы Украины, в которой наша сборная впервые сыграла именно с Кипром. Андрей Шевченко тоже дал комментарий относительно шума в стране-агрессоре по поводу экипировки "сине-желтых".

Также расположение сборной покинули три игрока, а еще двух Андрей Шевченко отпустит во вторник. По словам наставника национальной команды, двое игроков Динамо испытывают определенные проблемы со здоровьем. Тренерский штаб надеется на их выздоровление до старта чемпионата Европы.

Евро-2020

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