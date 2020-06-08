Главные новости футбола 7 июня: Динамо безжалостно уничтожило конкурента, Шевченко получил контракт в сборной Украины

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 7 июня.

УПЛ

Динамо разгромило Александрию в рамках 25-го тура Премьер-лиги. Цитаишвили и другие украинцы выдали шоу, 4-й дебютант, такие разные легионеры и матч года Михайличенко. Наставник киевлян доволен результатом, а наставник "горожан" выделил главные причины неудачи. Благодаря этой победе Динамо поднялось на третье место, тогда как Александрия упустила шанс сравняться с "бело-синими" по очкам.

В других матчах игрового дня тоже было жарко. СК Днепр-1 не без противоречивого судейства удержал волевую победу над Львовом и закрепился в лидерах "нижней шестерки". Олимпик расписал боевую ничью с Мариуполем в поединке с четырьмя голами и скандальными решениями арбитра.

Сборная Украины и украинцы

Андрей Шевченко продолжит работу со сборной Украины – тренеру предложили новый контракт, он вскоре его подпишет. Андрей Николаевич признался, когда в следующий раз соберется национальная сборная.

Александр Зубков отличился за Ференцварош роскошным голом из-за пределов штрафной площадки. Это помогло его команде победить в чемпионате Венгрии – Сергей Ребров уничтожил соперника мощным вторым таймом. Юрий Вернидуб продлил победную серию в Беларуси.

Европа

Финал Лиги чемпионов 2019/20 перенесут в Лиссабон. УЕФА одобряет возобновления чемпионата Франции в эконом-режиме.

Барселона может подписать конкурента Зинченко. Каталонцы планируют две новые волны уменьшение зарплаты – возможен конфликт с игроками перед возобновлением сезона. Лука Йович снова попал в скандал – форвард Реала мог нарушить протокол Ла Лиги из-за любви к барбекю.