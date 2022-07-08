Украина

Суперкубок Украины-2022 не будет разыгран – впервые за время существования турнира. Руководство УПЛ не видит возможности проводить матч в условиях войны – тем более, что чемпион и обладатель Кубка Украины предыдущего сезона тоже не были определены.

Киевское Динамо разгромило резервный состав двукратного чемпиона Швейцарии – дубли Гармаша и Антюха решили судьбу спарринга.

Виктор Скрипник с поражения дебютировал в должности наставника Ворсклы.

Евгений Красников объяснил, почему он и Александр Кучер перейдут в СК Днепр-1 из Металлиста.

Футзальная сборная Украины узнала соперников в отборе на ЧМ-2024.

Трансферы

Динамо продолжает раздавать игроков – воспитанник киевлян в третий раз отправился в Колос. Список "на выход" может пополниться – один из последних легионеров киевлян попал на радары 20-кратного европейского чемпиона. Еще один клуб хочет забрать игрока Динамо абсолютно бесплатно, пользуясь войной в Украине.

Манчестер Юнайтед готов продать Роналду, который не посещает тренировки – Челси готовит довольно скромное предложение.

Шахтер продает защитника в Серию А – трансфер уже согласован.

Мир

Александр Филиппов пофеерил в квалификации Лиги конференций – гол+пас украинца сделали весомую заявку на проход Риги.

Хосеп Гвардиола передал украинским военным мяч с автографами игроков Манчестер Сити – жест поддержки от легендарного тренера.