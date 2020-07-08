Главные новости футбола 7 июля: Милан перестрелял Ювентус, Михайличенко выбрал игроков на финал, новый тренер у Шахтера

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 7 июля.

Украина

Динамо – Ворскла: Алексей Михайличенко взял 24 игрока в Харьков на финал Кубка Украины. Из них 20 войдут в заявку на игру, которая пройдет 8 июля на поле ОСК Металлист.

Шахтер официально получил нового тренера – ассистент Луиша Каштру покинул "горняков" ради лиссабонского Спортинга. Его сменил Педру Бриту.

Легенда Зари Желько Любенович покинул клуб, которому отдал 8 лет как в статусе игрока, так и в роли тренера. Серб откровенно удивил, назвав причину ухода. А вот действующий лидер Зари – Богдан Михайличенко – может больше не сыграть за команду, поскольку близок к переходу в Андерлехт.

Динамо и новый наставник: 4 кандидата на замену Михайличенко – среди них конкурент Шахтера и вице-чемпион мира.

В перенесенном поединке Первой лиги Рух уступил Агробизнесу.

Топ-матчи дня

Лацио сенсационно проиграл Лечче – защитник "орлов" укусил соперника и получил прямую красную карточку. Впрочем, Ювентус не сумел оторваться от римлян. Туринцы в феерическом матче уступили Милану, имея преимущество в 2 гола по ходу поединка.

Арсенал упустил победу над Лестером, пропустив под занавес матча.

Украинский легионер может выиграть Кубок Польши – его команда феерически пробилась в финал.

Мир

Реал придумал хитрый план, чтоб подписать Килиана Мбаппе. Форвард ПСЖ получит 100 млн евро, а вот французскому клубу не достанется ни копейки.

Паулу Фонсека близок к уходу из Ромы. Экс-тренер Шахтера получил ультиматум от руководства клуба.

Барселона выиграла суд у Сантоса относительно трансфера Неймара. CAS в Лозанне принял решение в пользу каталонцев.