Главные новости футбола 7 июля: Бразилия выиграла Копа Америка, США с рядом рекордов защитили титул чемпионок мира

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 7 июля.

Копа Америка-2019

Бразилия в драматичном финале одержала трудную победу над Перу и стала победителем домашнего Кубка Америки.

Месси отказался получать медаль Копа Америка и не вышел на награждение, а КОНМЕБОЛ официально ответила на заявление аргентинца о коррупции. Капитан "альбиселесте" может получить 2-летнее отстранение от игр за сборную.

Мир

Женская сборная США легко обыграла команду Нидерландов и второй раз подряд стала чемпионом мира.

Буффон, унікальний Шевченко і ще топ-10 легенд, які робили незабутній камбек – версія популярного європейського ЗМІ.

Золоті 70-ті: Жорстока атака на арбітра, матч смерті на цвинтарі і ще 23 фото "старої школи".

Родрі – ідеальна заміна Фернандінью. "Новий Бускетс" зробить Сіті сильнішим і наблизить Гвардіолу до тріумфу в ЛЧ.

"На папері будь-яка команда краща, аніж ми". Як Мадагаскар став головною сенсацією КАН-2019.

Глава Ассоциации футбола и тренер сборной Египта подали в отставку после сенсационного вылета команды в 1/4 финала турнира.

Мадагаскар продолжает шокировать Африку и пробился в четвертьфинал. Попал в восьмерку лучших на континенте также Алжир.

Украина

Главный тренер Генка на фоне информации об уходе решил не брать Малиновского на предсезонный сбор команды.

Фенербахче активно пытается подписать Коноплянку и уже предложил Шальке 3 млн евро за трансфер украинца.

Шахтер хочет продать Бланко Лещука – Малага хочет продлить аренду игрока. Андерлехт рассчитывает на Макаренко.