Главные новости футбола 7 июля: Англия и Хорватия вышли в полуфинал ЧМ-2018, Россия вылетела, Ярмоленко близок к АПЛ

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 7 июля.

Англия и Хорватия вышли в полуфинал ЧМ-2018

Сборная Англии в 1/4 финала чемпионата мира уверенно победила Швецию. Выход в полуфинал британцам обеспечили точные удары Магуайра и Алли.

В полуфинале ЧМ-2018 Англия встретится с Хорватией. Команда Далича в серии пенальти выбила хозяев турнира россиян. Основное время игры завершилось вничью 1:1, а итог екстра-таймов – 2:2.

Таким образом, на чемпионате мира 2018 стали известны все полуфиналисты.

Ярмоленко близок к переезду в АПЛ

Вингер сборной Украины и дортмундской Боруссии Андрей Ярмоленко близок к переходу в Вест Хэм. По информации авторитетного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, английский клуб уже вроде как предложил за экс-игрока Динамо 20 млн евро.

Боруссия позволила Ярмоленко пропустить несколько тренировок для того, чтобы хавбек мог определиться со своим будущим.

Зато английские СМИ сообщают, что в ближайшее время Ярмоленко пройдет медосмотр в Вест Хэме. Трансфер 28-летнего украинца в АПЛ может быть официально оформлен уже сегодня.

Зозуля останется в Альбасете, Лунин может перейти в Эльче

Нападающий Альбасете Роман Зозуля близок к продлению контракта с испанским клубом. Стороны уже согласовали детали нового соглашения, под которым осталось только поставить подписи. Как минимум следующий сезон Зозуля проведет в Альбасете. К слову, ранее сообщалось, что фанаты Овьедо блокировали трансфер Зозули, обвиняя его в нацизме.

А тем временем голкипер сборной Украины Андрей Лунин, который недавно подписал контракт с Реалом, может быть отправлен "сливочными" в аренду. 19-летний вратарь заинтересовал Эльче, где выступает украинский защитник Иван Зотько.