Украина

Динамо одержало очередную победу на сборах в Турции. Киевляне в конце игры дожали черногорский Рудар – гол Витиньо закономерно увенчал усилия украинской атаки.

Также стали известны ближайшие трансферные планы киевлян. Динамо пока не собирается подписывать ни одного новичка, хотя трансферное окно в Украине закроется в марте.

Winter Cup: Полесье без Усика одолело Черноморец в серии пенальти – эпичная ошибка легионера одесситов.

Александр Филиппов перешел в Ригу, покинув бельгийский Сент-Трюйден.

Еврокубки

Динамо U-19 потеряло целую команду игроков в преддверии матча Юношеской лиги УЕФА против Депортиво. Девять футболистов заболели коронавирусом и остались на изоляции в Турции. Команда Игоря Костюка уже прибыла в Испанию, а поединок за выход в 1/8 финала состоится 9 февраля. К слову, этот матч уже установил рекорд по интересу болельщиков.

Зинедин Зидан хочет воссоединиться с Роналду в ПСЖ – первое требование экс-тренера Реала, выигравшего с мадридцами три Лиги чемпионов в статусе наставника.

Мир

Тренер Сампдории подробно объяснил обратную замену Владислава Супряги в дебютном матче украинца в Италии.

Никлас Зюле подписал контракт с Борусией Д. Защитник Баварии перейдет летом на правах свободного агента.

Легенда Аякса Марк Овермарс покинул клуб. Причина достаточно пикантная – он присылал фото своих половых органов сотруднице.

Милан побил Интер в дерби, неудачные дебюты наших, топ-класс Барсы против чемпиона, фантастическая серия Месси – обзор уикенда.