Трансферы украинцев

Защитник сборной Украины Тарас Качараба официально сменил клуб в Европе. Влад Ванат может заменить суперзвезду Наполи за 130 млн, но Динамо светит значительно меньшая сумма. Арсений Батагов получил предложение перебраться к европейскому гегемону.

Алексей Кащук был в шаге от перехода в Ла Лигу, однако трансфер сорвался в последний момент, а чемпиона мира сплавили в U-17. Богдан Вьюнник, по слухам, устроил демарш Шахтеру, отказавшись тренироваться с командой. Украинский форвард опроверг эту информацию.

Европа

Жирона официально получила кадровую катастрофу на матч с Реалом – не будет тренера и двух лидеров. Мадрид также получил болезненный удар перед матчем против Цыганкова и Довбика. Украинский великан дебютировал за Реал – разгромная победа над Атлетико, Тренеры в восторге.

Челси вышел в 1/8 финала Кубка Англии, уверенно переиграв Астон Виллу, а вот Мудрик не получил ни одной минуты. Ливерпуль выбрал идеального преемника Клоппа и уже начал переговоры. Гранды АПЛ отказались от подписания Мбаппе.

Мир

Нигерия вышла в финал КАН после безумной драмы с Южной Африкой. Алле чудо-голом вывел Кот-д'Ивуар в финал домашнего КАН, одолев ДР Конго. Катар обыграл Иран в перестрелке с шикарными голами и вышел в финал Кубка Азии, где попытается защитить свой титул.