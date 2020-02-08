Главные новости футбола 7 февраля: Динамо провело трансферы на вход и выход, сборная Украины нашла новых соперников

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 7 февраля.
Украина
Динамо официально объявило о подписании африканского форварда. Новичок прокомментировал переезд в Украину и назвал свою оптимальную позицию на поле. Киевский клуб вчера не только приглашал футболистов, но и продавал. Дерлис Гонсалес покинул Динамо и вернулся в родной чемпионат. Виктор Цыганков не сыграет ни одного матча за "бело-синих" на тренировочных сборах.
Сборная Украины официально определилась с тремя спарринг-партнерами перед Евро-2020.
Виктор Коваленко попал в символическую сборную потенциальных свободных агентов. Львов одержал две победы за день, а также усилился очередным новичком.
Наши за границей
Андрей Ярмоленко готовится к возвращению на поле – тренер рассказал о восстановлении украинца. Руслан Малиновский может вернуться в стартовый состав Аталанты – наставник намекнул на шанс. Райо Вальекано проиграл апелляцию по "делу Зозули" – решение о наказании вступило в силу.
Марко Девич забил дебютный гол после возвращения в Сабах и одержал важную победу. Алексей Дитятьев помог Краковии возглавить чемпионат Польши. Александр Рыбка отстоял на ноль – его команда выиграла впервые за 5 месяцев. Гент с Романом Безусом и Игорем Пластуном потерял победную серию.
Мир
Зидан совершил "самоубийство", а Месси вернули "Айтекина": реакция испанских СМИ на историческое унижение Реала и Барсы в Кубке Испании. Месси принял решение относительно своего будущего в Барселоне, а экс-динамовец стал приоритетным вариантом для каталонцев.
Месси зарабатывает значительно больше, чем Роналду – авторитетное издание открывает зарплаты звезд. Симеоне зарабатывает в 7 раз больше тренера Барселоны – обнародованы впечатляющие доходы топ-наставников. Клопп побил рекорд Гвардиолы, а сам Пеп закрыл вопрос о потенциальном трансфера Месси в Манчестер Сити.
Рома уступила Болонье – экс-одноклубник Малиновского подтвердил кризис команды Фонсеки. Айнтрахт в родных стенах разнес соперника благодаря феноменальной игре сербского вингера.