Лига чемпионов

Шахтер на последних секундах упустил победу над Шерифом. Молдавская команда в компенсированное время ответила на гол Фернандо. "Горняки" завершили выступления в Лиге чемпионов, не выиграв ни одного матча. Роберто Де Дзерби, доверившийся вчера молодежи, прокомментировал ситуацию.

Александр Зинченко провел контрастный матч в Лиге чемпионов. Украинец вырезал образцовый ассист на ворота РБ Лейпциг, но позволил из-под себя забить. Атлетико прорвался в плей-офф Лиги чемпионов, Милан проиграл Ливерпулю, а Реал одолел Интер и выиграл группу Шахтера.

Украина

Динамо официально продлило контракт с Диалло, разрывающим в молодежной команде. Мораес, по слухам, уйдет из Шахтера после матча с Александрией. Марлос якобы тоже покинет Шахтер и вернется в Бразилию. Тете в сборной Украины: почему это реальнее, чем вы думаете?

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