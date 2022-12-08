Главные новости футбола 7 декабря: у Малиновского есть еще один вариант в АПЛ, Азар ушел из сборной
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 7 декабря.
Украина
Рух расписал боевую ничью с Черноморцем – львовяне оформили камбек с 0:2 и завершили год вне зоны вылета. Владельца Черноморца отправили в СИЗО, а суд назначил залог более чем в 100 миллионов.
Шахтер отчитался о большом сборе генераторов для Украины: гранды Европы, экс-игрок и тренер дончан присоединились. Динамо профинансировало обеспечение воинской части, освобождающей Луганскую и Донецкую области.
Трансферы
Криштиану Роналду отреагировал на слух о договоренности с сенсационным клубом.
Руслан Малиновский может переехать в Лондон даже без Тоттенхэма. Шахтер потерпел неудачу в попытке приобрести бразильского таланта.
Реал покупает 16-летнего рекордсмена за 70 миллионов – Барселона и ПСЖ проиграли конкуренцию. Беллингем откажет Реалу ради Ливерпуля по личной причине.
Другие новости
Легенда Челси назвал главную проблему Виталия Миколенко в АПЛ. Артета прервал молчание по поводу трансфера Михаила Мудрика.
Азар официально завершил карьеру в сборной Бельгии после провала на ЧМ-2022. Флик официально продолжит тренировать сборную Германии.