Украина

Рух расписал боевую ничью с Черноморцем – львовяне оформили камбек с 0:2 и завершили год вне зоны вылета. Владельца Черноморца отправили в СИЗО, а суд назначил залог более чем в 100 миллионов.

Шахтер отчитался о большом сборе генераторов для Украины: гранды Европы, экс-игрок и тренер дончан присоединились. Динамо профинансировало обеспечение воинской части, освобождающей Луганскую и Донецкую области.

Трансферы

Криштиану Роналду отреагировал на слух о договоренности с сенсационным клубом.

Руслан Малиновский может переехать в Лондон даже без Тоттенхэма. Шахтер потерпел неудачу в попытке приобрести бразильского таланта.

Реал покупает 16-летнего рекордсмена за 70 миллионов – Барселона и ПСЖ проиграли конкуренцию. Беллингем откажет Реалу ради Ливерпуля по личной причине.

Другие новости

Легенда Челси назвал главную проблему Виталия Миколенко в АПЛ. Артета прервал молчание по поводу трансфера Михаила Мудрика.

Азар официально завершил карьеру в сборной Бельгии после провала на ЧМ-2022. Флик официально продолжит тренировать сборную Германии.