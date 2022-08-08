Еврокубки

Динамо вылетело на ответный матч Лиги чемпионов против Штурма. Мирча Луческу сформировал предварительную заявку. Динамо покинул очередной легионер, а Штурм подписал нидерландского форварда-гиганта.

СК Днепр-1 сменил домашний стадион на еврокубковые матчи, решив играть поближе к Украине. Днепряне также подписали голкипера из бразильской Серии А.

Украина

Шахтер разгромно проиграл Роме в благотворительном матче на полном Стадио Олимпико. Атмосфера была уровня Лиги чемпионов, а в сырой команде Йовичевича заметен один луч.

Матчи сборной Украины будут транслироваться бесплатно, они будут доступны на открытых телеканалах. Setanta планирует создать бюджетный пакет УПЛ, который обойдется в 35 гривен.

Европа

АПЛ набирает ход. МЮ впервые в истории проиграл Брайтону дома – Роналду не спас провальный дебют Тен Хага в АПЛ и откровенно насмехался. Манчестер Сити раздавил Вест Хэм на выезде – Холанд дебютировал в АПЛ разрывом на грани покера, но уже голоден до большего.

Андрей Лунин попал в заявку Реала на Суперкубок УЕФА. Левандовски оформил гол+пас за 5 минут в дебютном матче на Камп Ноу, а Барселона завоевала Кубок Гампера, разбив команду Дани Алвеса со счетом 6:0.