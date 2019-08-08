Главные новости футбола 7 августа: Селезнев покинул Малагу, громкий обмен Манчестер Сити и Ювентуса

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 7 августа.

Лига чемпионов

Украинцы помогли, несолидный Соболь, защита легенды и новички мечты: бельгийские СМИ отреагировали на матч ЛЧ Брюгге – Динамо. Между тем соцсети отправляют Хацкевича в отставку после поражения в Бельгии. Зато InStat назвал лучших и худших игроков Динамо в матче Лиги чемпионов против Брюгге.

Шотландский Селтик без Шведа вырвал ничью в Румынии, Порту переиграл Краснодар на выезде.

Лига Европы

Луганская Заря объявила список игроков на матч Лиги Европы против софийского ЦСКА – Русин в составе, Громов остается дома. Виктор Скрипник пообщался с прессой накануне поединка.

Нидерландский АЗ – "крепкий орешек" в процессе перестройки: экспресс-представление соперника Мариуполя в Лиге Европы. Тем временем Зарю ожидает ад в Софии – болгарские фанаты готовят "теплый" прием украинцам.

Другие топ-события

Евгений Селезнев официально покинул Малагу и стал свободным агентом. "Сначала – Иско, теперь – Селезнев. Почему мы отпускаем лучших": фаны Малаги провели украинца с троллингом и песней.

Английский Манчестер Сити объявил о подписании Канселу. Между тем Данило сменил Этихад на Ювентус.

Румынские СМИ сообщили, что Динамо предложило Луческу должность главного тренера. Сам специалист резко отреагировал на слухи о возможности возглавить "бело-синих" и подтвердил свой визит в Киев.