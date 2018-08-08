Главные новости футбола 7 августа: Динамо и Славия сыграли вничью в квалификации ЛЧ, Челси в шаге от топ-трансфера

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 7 августа.

Динамо сыграло вничью со Славией

Динамо и Славия расписали ничью в первом поединке 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2018/19 – видео голов и обзор матча.

Киевляне открыли счет на 82-й минуте поединка. После передачи Сергея Сидорчука отличился Беньямин Вербич. Однако подопечные Хацкевича не сумели удержать победу в выездном матче – уже в компенсированное арбитром время арбитр назначил пенальти за фол Томаша Кендзёры, с которого Славия и сравняла счет.

Наставник Динамо Александр Хацкевич признал удовлетворительным исход поединка в Праге. Ответный матч пройдет в Киеве 14 августа.

И украинские, и чешские фанаты отличились во время встречи – чехи подготовили отличный перформанс, а украинцы исполнили знаменитый хит про Путина.

Лига чемпионов

Состоялись и другие матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Астана Романа Григорчука дома потерпела поражение от загребского Динамо, а Бенфика минимально одолела Фенербахче.

Потенциальные соперники Динамо в следующей стадии ЛЧ Стандард и Аякс сыграли в результативную ничью. Амстердамский клуб вел со счетом 2:0, однако не удержал победу. Напомним, именно против победителя этой пары сыграет триумфатор противостояния Славия – Динамо.

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