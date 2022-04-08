Еврокубки

Украина прощается с еврокубками в нынешнем сезоне. Динамо U-19 уступило Спортингу и вылетело из Юношеской Лиги УЕФА. Парни вышли с флагами Украины на плечах и почти совершили подвиг на характере, но немного не хватило.

Аталанта расписала ничью с РБ Лейпциг в Лиге Европы. Бергамаскам не хватило Х-фактора Малиновского, а финальный пожар мог завершиться поражением. Вест Хэм в десятером упустил победу над Лионом – голевой след Шахтера в 1/4 ЛЕ, ужас чемпиона мира, Украина в сердцах. Барселона расписала неожиданную ничью с Айнтрахтом.

В Лиге конференций пражская Славия вырвала ничью с Фейеноордом. Украинец приложился к феерии с 6-ю голами. Буде-Глимт на последних минутах дожал Рому, Марсель переиграл ПАОК, а Лестер разошелся миром с ПСВ.

Украина

Шахтер начинает сборы в Турции – украинцы уже ожидают легионеров и тренеров. "Горняки" вслед за Динамо также проведут спарринг в Польше и будут иметь очень насыщенный график. Динамо сыграет против бывшего клуба Луческу, а вырученные деньги будут переданы в поддержку украинских сирот. Тайсон переманил в свой клуб бразильца из Шахтера.

Стадион в Ирпене получил шокирующие повреждения во время рашистских бомбардировок. В Чернигове также разбили арену: "Страшная воронка глубиной 5-6 метров". Капитан сборной Украины по футзалу заминированной дорогой выбирался из-под обстрелов в Херсоне.

Мир

УЕФА изменил правила финансового фейр-плея – серьезное ограничение расходов на зарплаты и трансферы. Российские футболисты в Европе не нужны – двоих игроков отправили домой, разорвав контракты. Гвардиола стал фаворитом на пост наставника сборной Бразилии.