Главные новости футбола 6 сентября: Украина U-21 плохо стартовала в отборе Евро-2021, Нидерланды перестреляли Германию

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 6 сентября.

Сборные Украины

Молодежная сборная Украины неудачно стартовала в квалификации к Евро-2021. В первом матче наша команда дома уступила Финляндии. Не обошлось без удачи для соперника, однако украинцы упустили свои шансы и допустили грубые ошибки. Для Руслана Ротаня этот матч стал официальным дебютом во главе "молодежки". Тренер заявил, что трагедии из поражения он не делает.

Взрослая сборная продолжает подготовку к матчу против Литвы, который состоится сегодня в 19:00. Андрей Шевченко на предматчевой пресс-конференции заверил, что игроки ждут серьезного поединка. Его визави из сборной Литвы рассказал о своих амбициях в противостоянии с Украиной. "Сине-желтые" провели тренировку на искусственном газоне, который может создать проблемы.

Мы подготовили детальное представление оппонента. Литва – неудобный соперник Украины, тренер-хулиган и ужасы Шевченко: они в 20 раз дешевле, но имеют коварное оружие.

Отбор к Евро-2020

Продолжается пятый тур квалификации к чемпионату Европы-2020. В центральном матче игрового дня Нидерланды на выезде победили Германию. Гамбург увидел невероятную дуэль с шестью голами: пенальти, автогол и дебютный мяч Фрэнки де Йонга.

В другом поединке встретились два "динамовца". Беньямин Вербич со Словенией нанес первое поражение Томашу Кендзере, но Польша осталась в лидерах группы. Павел Пашаев "привез" Азербайджану автогол, Беларусь добыла дебютную победу в рамках отбора, а Бельгия и Австрия уничтожили своих оппонентов. Действующий вице-чемпион мира Хорватия крупно переиграла Словакию.

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