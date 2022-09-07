Триумфальный Шахтер

Шахтер шикарно стартовал в Лиге чемпионов. Дончане в первом матче разгромили Лейпциг. Не обошлось без удачи, но команда Игоря Йовичевича провела фантастический матч. Тренер выделил двух очевидных героев.

Марьян Швед оформил дубль с помощью двух венгров, а Михаил Мудрик сверкал на фоне разбитого соперника. Молодежь Шахтера также удачно стартовала в Юношеской лиге УЕФА, обыграв Лейпциг.

Лига чемпионов

Реал разделяет с Шахтером лидерство в группе после разгрома Селтика. Манчестер Сити разбил Севилью с новыми подвигами Холанда. ПСЖ благодаря дублю Мбаппе одолел Ювентус. Боруссия Д красиво переиграла Копенгаген, а вот Челси оконфузился поражением от загребского Динамо.

Украина

Динамо прибыло на матч с Фенербахче в Лиге Европы – Луческу взял в Стамбул 25 игроков. СК Днепр-1 объявил заявку на Лигу конференций – Кучер отцепил двух звездных легионеров. Шахтер презентовал новую форму на сезон 2022/23 – уважение к истории и дизайн в стиле милитари. Заря официально объявила о подписании Бутко.