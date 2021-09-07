Украина

Сборная Украины отправилась на товарищеский матч с Чехией. УАФ выступила с официальным заявлением о прекращении сотрудничества с Шевченко – специалисту готовили контракт до Евро-2024.

Украинская Премьер-лига утвердила даты и время начала матчей восьмого и девятого туров. Тем временем Львов официально назначил Дулуба главным тренером.

Трансферы

Ветеран Франк Рибери стал игроком новичка Серии А. Миланский Интер согласовал подписание Онана из Аякса.

Украинский голкипер с опытом выступлений в Европе перешел в клуб Второй лиги. Львовский Рух подпишет экс-одноклубника Тайсона по Интернасьоналу.

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