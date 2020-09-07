Испания – Украина

Сборная Украины ужасно провела второй тур Лиги наций. Испания разгромила нас со счетом 4:0 – бенефис 17-летнего таланта, повтор исторического антирекорда. Смотрите видео голов и обзор провального матча.

Андрей Шевченко оправдал игроков, назвал причины разгромной неудачи и намекнул на определенные изменения. Национальная команда потерпела самое крупное поражение под его руководством. Игорь Харатин стал 25-м дебютантом в сборной в период работы Шевченко.

Серхио Рамос благодаря дублю в ворота Украины вырвался на восьмое место списка бомбардиров в истории сборной Испании. Ансу Фати установил исторические рекорды, отвозив "сине-желтых".

Европа

Швейцария расписала ничью с Германией – грамотные коррективы после Украины, блеск экс-конкурента Коно, слабая Бундестим. Соперники оставили нашу сборную на втором месте в квартете Лиги наций.

В других матчах игрового дня Греция выиграла дерби Балкан, Сербия и Турция сильнейшего не выявили, Россия удержала викторию над Венгрией, Уэльс и Финляндия также победили.

Лионель Месси наконец сдал тест на COVID-19 и готов вернуться в лагерь Барселоны. Аргентинец разочарован своими партнерами, потому что они не поддержали капитана в войне с клубом.

Украина

Динамо сообщило о состоянии здоровья травмированного Никиты Бурды – защитнику понадобится операция. Владислав Супряга согласился перейти в Болонью, Мирча Луческу не против отпустить форварда.

Рух может пойти на самоизоляцию из-за новой вспышки коронавируса. Лидер Львова близок к переходу в чемпионат Португалии. Заря разгромила Александрию в спарринге с четырьмя голами – дебютный мяч Гладкого и шедевр Юрченко.

Карпаты провально стартовали во Второй лиге, потерпев поражение от Подолья. Еще была первая неявка в чемпионате и перестрелка в Бурштыне. Карпаты сообщили об очередных случаях коронавируса в команде.