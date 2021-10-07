Украина

Форвард Шахтера Лассина Траоре может пропустить год. Врач "горняков" рассказал, что вскоре игрок будет прооперирован, а его срок восстановления составит минимум 9 месяцев. Шахтер уже нашел замену буркинийцу в Турции.

Украина U-19 перестреляла Мальту в матче с 6-ю голами. Подопечные Владимира Езерского с победы стартовали в отборе Евро-2022.

Кривбасс вернулся на второе место Первой лиги – все результаты. Львовские Карпаты снова победили и продолжили победное шествие во Второй лиге.

Мирча Луческу намекнул, где может оказаться после прощания с Динамо.

Национальные сборные

Сборная Испании стала первым финалистом Лиги наций 2020/21. Команда Луиса Энрике одолела Италию на Сан-Сиро. Соперником "Фурии Рохи" в финале станет победитель пары Бельгия – Франция. "Скуадра Адзурра" прервала рекордную беспроигрышную серию, которая насчитывала 37 матчей и началась в игре против Украины в октябре 2018-го.

Финляндия – Украина: "сине-желтых" считают фаворитом поединка – прогноз на матч отбора ЧМ-2022, который состоится 9 октября в Хельсинки.

Экс-игрок сборной Украины Максим Калиниченко признался в участии в договорных матчах.

Мир

Мадридский Реал подготовил фантастический контракт для Килиана Мбаппе. Но мама нападающего ПСЖ заявила, что форвард может остаться в ПСЖ, подписав новый контракт. Действующее соглашение нападающего рассчитано до лета следующего года.

Правило офсайда может стать значительно проще – Италия готова предоставить полигон для революции.