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Главные новости футбола 6 октября: Динамо в скандальном матче уничтожило Колос, Зинченко отдалился от Ливерпуля

07:00 53 Читати українською
Главные новости футбола 6 октября: Динамо в скандальном матче уничтожило Колос, Зинченко отдалился от Ливерпуля
Колос – Динамо / Фото Футбол 24

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 6 октября.

Украина

Динамо поглумилось над Колосом, но победа имеет скандальный привкус. Главный тренер киевлян резко отреагировал в комментарии после матча. Вашему вниманию видео погрома.

Шахтер на классе обыграл СК Днепр-1. Важные моменты матча можно посмотреть по ссылке.

"Карпаты снова проиграли в футбол" – актуальные строки известной песни. Обидчиком львовян стала Александрия. Футбол 24 подготовил для вас видео красивых голов этого поединка.

Европа

Барселона уничтожила Севилью, двух игроков каталонцев удалили, а Месси забил дебютный гол в сезоне. Также состоялись и другие матчи чемпионата Испании.

Интер и Ювентус померились силами в Дерби Италии, где сильнее оказались туринцы.

Манчестер Юнайтед неожиданно проиграл Ньюкаслу, а Челси одержал убедительную победу.

Реал нацелился на форварда Манчестер Сити, а подборка фото девушки игрока не оставит равнодушным ни одного болельщика.

Украинцы за рубежом

Александр Зинченко не спас Манчестер Сити от сенсационного поражения.

Руслан Малиновский с Аталантой уверенно одолел команду другого украинского легионера.

Брюгге с Эдуардом Соболем не заметил соперника, за который выступает форвард сборной Украины.

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