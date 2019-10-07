Главные новости футбола 6 октября: Динамо в скандальном матче уничтожило Колос, Зинченко отдалился от Ливерпуля

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 6 октября.
Украина
Динамо поглумилось над Колосом, но победа имеет скандальный привкус. Главный тренер киевлян резко отреагировал в комментарии после матча. Вашему вниманию видео погрома.
Шахтер на классе обыграл СК Днепр-1. Важные моменты матча можно посмотреть по ссылке.
"Карпаты снова проиграли в футбол" – актуальные строки известной песни. Обидчиком львовян стала Александрия. Футбол 24 подготовил для вас видео красивых голов этого поединка.
Европа
Барселона уничтожила Севилью, двух игроков каталонцев удалили, а Месси забил дебютный гол в сезоне. Также состоялись и другие матчи чемпионата Испании.
Интер и Ювентус померились силами в Дерби Италии, где сильнее оказались туринцы.
Манчестер Юнайтед неожиданно проиграл Ньюкаслу, а Челси одержал убедительную победу.
Реал нацелился на форварда Манчестер Сити, а подборка фото девушки игрока не оставит равнодушным ни одного болельщика.
Украинцы за рубежом
Александр Зинченко не спас Манчестер Сити от сенсационного поражения.
Руслан Малиновский с Аталантой уверенно одолел команду другого украинского легионера.
Брюгге с Эдуардом Соболем не заметил соперника, за который выступает форвард сборной Украины.