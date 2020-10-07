Сборная Украины

Вратари Лунин и Панькив сдали положительные тесты на коронавирус. Врач сборной Украины прокомментировал ситуацию с больными COVID-19 – команда продолжила подготовку к Франции.

Андрей Шевченко пообщался с прессой накануне спарринга с французами. "Никаких реваншистских настроений у нас нет": Ярмоленко вспомнил, как сборная Франции не пустила украинцев на ЧМ-2014.

Ассистент тренера сборной Александр Шовковский намекнул на возвращение в ворота сборной. В свою очередь Ефим Конопля поделился первыми впечатлениями от Шевченко и партнеров по сборной Украины.

УПЛ

Киевское Динамо официально подписало Клейтона – первый иностранный новичок для Луческу. Далее "бело-синие" официально оформили переход Бэлуцэ из Брайтона. Также киевляне закрыли трансфер Костевича из польского Леха.

Луганская Заря оформила трансферы форварда Фенербахче и воспитанника Шахтера. Зато Александрия усилилась защитниками Динамо и Шахтера.

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