Украина

Динамо разгромило Черноморец в Одессе. Виктор Цыганков организовал три гола. Мирча Луческу может покинуть Динамо ради новой измены – румына считают спасением для клуба президента-скандалиста.

СК Днепр-1 одолел Минай и оторвался от Шахтера на вершине УПЛ: нефарт Довбика, возвращение Гуцуляка и феерия Хамаша. Рух одолел Кривбасс за безумные 12 минут – юный капитан забил и подставил львовян.

СК Днепр-1 предложил Шахтеру сыграть очный матч в Европе.

Александр Зинченко

Зинченко впервые за 10 матчей сыграл за Арсенал. "Канониры" одолели Челси в дерби и вернули себе лидерство в АПЛ, а Саша получил крутые оценки. Украинец рассмешил фанатов неловким вбрасыванием аута. Зинченко эмоционально обратился к украинским после победы. А еще стал самым опытным украинцем в истории АПЛ.

Европа

Ливерпуль в матче АПЛ против Тоттенхэма прервал серию поражений: премьерная феерия Салаха, ужас Перишича, классика Кейна. Пике красиво попрощался с Барселоной в последнем матче на Камп Ноу.

Рома проиграла римское дерби из-за катастрофического фейла – Лацио поднялся в топ-3, фаны сделали праздник на Олимпико. Ювентус одолел Интер благодаря герою Костичу и вернулся в борьбу за Лигу чемпионов.